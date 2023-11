Acusado de roubar casa de pais de Bruna Biancardi tem prisão decretada | A TARDE

Dois dos três suspeitos de assaltar a casa dos pais de Bruna Biancardi já tiveram a identificação apurada. Após a prisão preventiva de Eduardo Vasconcelos, que está detido na cadeia de Cotia, um segundo acusado, Pedro Henrique dos Santos Vasconcelos, teve a prisão preventiva de 30 dias decretada neste sábado, 11.



Conhecido como “Urso”, Pedro Henrique não tem passagem pela polícia e estava ao lado de Eduardo no momento em que as câmeras registraram o movimento do veículo. Há ainda um terceiro comparsa, mas sua identidade segue em apuração. Com informações do G1.

Entenda o caso

A influenciadora Bruna Biancardi, mãe da filha de Neymar, teve a casa invadida e roubada por uma quadrilha na madrugada desta terça-feira, 7, em um condomínio em Cotia, na Grande São Paulo. Os pais dela foram amarrados, mas não ficaram feridos.

A Guarda Civil Municipal informou que dois dos suspeitos estavam armados e procuravam por Bruna e a filha, Mavie, que não estavam na residência. Segundo o R7, os vizinhos estranharam a movimentação na casa e acionaram a guarda.

Eduardo Vasconcelos foi preso pela Guarda Civil Municipal. De acordo com a GCM, Eduardo é morador do condomínio e teria autorizado a entrada dos outros criminosos, que levaram bolsas de grife, relógios e joias e estão sendo procurados. A ocorrência foi registrada no Distrito Policial de Cotia.

Nas redes sociais, Bruna falou sobre o assalto: “Passando para tranquilizar amigos, familiares e vocês que me acompanham por aqui. Essa madrugada assaltaram a minha casa e fizeram os meus pais de refém”, escreveu a influenciadora.

“Eu, Mavie e minha irmã não estamos mais morando lá, e não estávamos no momento”, acrescentou. “Graças a Deus está tudo bem com eles. Coisas materiais a gente reconquista. O importante é que todos estão bem e que os envolvidos estão sendo encontrados. Obrigada meu Deus por cuidar de nós. Proteja sempre a minha família de todo o mal, amém”.