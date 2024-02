Advogada acusa agente de exigir retirada do sutiã em revista na prisão | A TARDE

Uma advogada denunciou um agente da Polícia Penal do Distrito Federal de assédio por exigir que ela retirasse o sutiã para poder encontrar seu cliente, no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, na semana passada.



Ainda segundo a advogada, o detector de metal apitou, o que fez com que o agente fizesse a exigência. A profissional afirmou que só passaria pelo scanner corporal sem sutiã caso uma policial feminina acompanhasse o procedimento.

Sem a presença de uma agente mulher até o horário da visita, a advogada perdeu o horário com o cliente. Além de acusar o agente de assédio, a advogada disse que sofreu ameaça de ser presa. Com informações do portal Metrópoles.