Advogado de De Luca nega omissão em acidente: "não foi o causador" | A TARDE

O advogado do apresentador Bruno de Luca se manifestou após a justiça do Rio de Janeiro acatar o pedido do Ministério Público contra o seu cliente, alegando que ele teria sido omisso em relação ao acidente sofrido pelo ator Kayky Brito, no dia 2 de setembro.

Por meio de nota, o magistrado Rodrigo Brocchi afirmou que De Luca não cometeu nenhum crime, pois outras pessoas prestaram assistência à vítima e o apresentador não teria essa obrigação. O advogado disse também que o dever de prestar auxílio seria do motorista, que, de fato, ocorreu.

“Bruno De Luca não cometeu o crime de omissão de socorro. Não há crime de omissão de socorro se qualquer pessoa que esteja próxima ao acidente preste assistência à vítima. Bruno não foi o causador do acidente, que tem obrigação específica de prestar socorro, como de fato o fez, bem como não exerce qualquer função que lhe traga a obrigação legal de prestar socorro independe de terceiros já o terem feito”, disse em nota.

Em vídeos de câmeras de segurança da região, foi possível ver que Bruno de Luca coloca as mãos na cabeça no momento do acidente, mas não vai até Kayky Brito, que estava caído no chão. Minutos depois, o apresentador chega a ir embora do local. Em depoimento à polícia, o apresentador afirmou que não sabia que era o amigo a pessoa atropelada.

Brocchi conclui dizendo: “Se assim fosse, todos os presentes que não tenham sido a pessoa a telefonar para os bombeiros, teriam praticado omissão de socorro”.