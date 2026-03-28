Álbum da Copa 2026: preços disparam e completar coleção pode custar R$ 1 mil

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Álbum de figurinhas de 2026 - Foto: Divulgação | Panini

Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando cada vez mais, alguns costumes vão retornando, entre eles a montagem do álbum de figurinhas. Porém, tal ato pode ser dificultado por causa dos altos preços estimados para os colecionáveis do torneio mundial que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá.

Desde 1950, os álbuns de figurinhas da Copa do Mundo estão presentes em meio a sociedade brasileira, porém, foi no ano de 1970, durante o torneio do México, que ele tomou a formatação atual dada pela Panini.

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A partir de então, colecionar as figurinhas e os álbuns caíram no gosto dos brasileiros, que de quatro em quatro anos, voltam a tentar completar o conjunto.

Polêmica de preços

As pré-vendas de todas as versões do álbum para a Copa do Mundo de 2026 começaram nesta quarta-feira, 1º, os preços divulgados não são tão empolgantes.

Os valores divulgados do álbum, que tem previsão para serem entregues em abril para quem comprar na pré-venda são:

R$ 24,90 para capa brochura;

R$ 74,90 para capa dura;

R$ 79,90 para edições metalizadas.

Em comparação, o álbum da Copa do Mundo do Catar, de 2022, foi lançado com o preço de R$ 12 com capa de brochura, e R$ 44,90 para capa dura.

Figurinhas mais caras

Além dos cadernos mais caros, os pacotes das figurinhas também terão um preço mais elevado.

A estimativa é de que cada pacotinho custe R$ 7, exigindo um planejamento financeiro maior para os colecionadores que pensam em completar o álbum.

Somado a isso, é estimado que, o valor mínimo para completar sem considerar repetidas será de R$ 1.005, na versão de brochura e R$ 1.055 na versão de capa dura.

Em comparação, às últimas edições, as figurinhas tiveram os seguintes preços:

2002

Preço do pacote: R$ 0,50;

Figurinhas por pacote: 6;

Preço Unitário: R$ 0,08;

Quantidade total de figurinhas: 576;

Valor mínimo para completar sem considerar repetidas: R$ 48;

Salário mínimo: R$ 200.

Álbum de figurinhas de 2002 | Foto: Divulgação | Panini

2006

Preço do pacote: R$ 0,60;

Figurinhas por pacote: 5;

Preço Unitário: R$ 0,12;

Quantidade total de figurinhas: 596;

Valor mínimo para completar sem considerar repetidas: R$ 71,52;

Salário mínimo: R$ 350.

Álbum de figurinhas de 2006 | Foto: Divulgação | Panini

2010

Preço do pacote: R$ 0,75;

Figurinhas por pacote: 5;

Preço Unitário: R$ 0,15;

Quantidade total de figurinhas: 640;

Valor mínimo para completar sem considerar repetidas: R$ 96;

Salário mínimo: R$ 510.

Álbum de figurinhas de 2010 | Foto: Divulgação | Panini

2014

Preço do pacote: R$ 1;

Figurinhas por pacote: 5;

Preço Unitário: R$ 0,20;

Quantidade total de figurinhas: 640;

Valor mínimo para completar sem considerar repetidas: R$ 128;

Salário mínimo: R$ 724.

Álbum de figurinhas de 2014 | Foto: Divulgação | Panini

2018

Preço do pacote: R$ 2;

Figurinhas por pacote: 5;

Preço Unitário: R$ 0,40;

Quantidade total de figurinhas: 682;

Valor mínimo para completar sem considerar repetidas: R$ 272.

Salário mínimo: R$ 954.

Álbum de figurinhas de 2018 | Foto: Divulgação | Panini

2022

Preço do pacote: R$ 4;

Figurinhas por pacote: 5;

Preço Unitário: R$ 0,80;

Quantidade total de figurinhas: 670;

Valor mínimo para completar sem considerar repetidas: R$ 536;

Salário mínimo: R$ 1.212.

Álbum de figurinhas de 2022 | Foto: Divulgação | Panini

2026

Preço do pacote: R$ 7;

Figurinhas por pacote: 7;

Preço Unitário: R$ 1;

Quantidade estimada de figurinhas: 980;

Valor mínimo para completar sem considerar repetidas: R$ 980;

Salário mínimo: R$ 1.621.

Álbum de figurinhas de 2026 | Foto: Divulgação | Panini

No total, o aumento do preço dos pacotes de figurinha é de 1300% de 2002 a 2026.

Essa crescente não pode ser explicada somente por um motivo, mas sim por vários, como:

Aumento nos custos de produção e logística tanto do álbum quanto das figurinhas;

Aumento na inflação;

Licenças da FIFA e direitos de imagem dos jogadores;

Mais países participantes do torneio, logo, mas figurinhas a serem produzidas.

Mais figurinhas nos pacotes

Apesar do aumento no valor total, o preço por unidade deve se manter próximo ao R$ 1, visto que cada conjunto será composto por sete figurinhas, ao invés de cinco.

Edição recorde em páginas e figurinhas

Devido a Copa do Mundo de 2026 ser composta por 48 seleções, o álbum deve ser o maior já produzido.

Estimativas apontam que no total serão 980 figurinhas e mais de 100 páginas, aumentando o tempo e o valor investido para completar o álbum.

Preços revoltam colecionadores

O aumento anual dos preços dos pacotinhos vem revoltando os colecionadores, que, por causa disso, pararam com a prática.

Para Jiovani Soeiro, empresário e pai de três filhos, a crescente nos preços dos colecionáveis foi um dos motivos para que ele parasse de colecionar os álbuns.

“É um dos motivos (o aumento dos preços). Mas também tem muito a ver com o envolvimento da gente enquanto torcedor brasileiro em copas do mundo. A conexão foi se esvaindo aos poucos e perdi o hábito e o interesse”, contou Jiovani ao portal A TARDE.

Sobre os altos preços, tanto dos álbuns quanto das figurinhas, Jiovani comentou que é contra esse tipo de produto. "Acho abusivo”.

Sobre seus filhos, Jiovani disse que que o mais velho, de oito anos de idade, é “apaixonado por futebol”.

Nem sempre foi assim

Por mais que os valores atualmente estejam altos, nem sempre isso foi uma realidade. “Já foi algo bem mais acessível (colecionar álbuns de figurinha)”, comentou Jiovani.

O empresário compartilhou que retornou a colecionar por conta do filho. “Retomei na última Copa, acompanhando meu filho.”