Alok chora ao contar como o pai saiu de festival após ataque em Israel | A TARDE

O DJ Alok desabafou nas redes sociais, na manhã desta terça-feira, 10, sobre a situação de seu pai, o DJ Juarez Petrillo, que estava no famoso Festival 'Universo Paralello' quando o movimento armado Hamas bombardeou a região.

A situação começou no último sábado, 8, quando os militantes do Hamas entravam pela fronteira com a Faixa de Gaza, próxima ao local escolhido para a rave, na cidade de Sderot. Segundo Alok, o pai se brigou em um bunker para ficar a salvo.

Além disso, o músico expressou o desejo de que seu pai retorne ao Brasil, aguardando orientações das autoridades para viabilizar sua volta. Na legenda da publicação, Alok lamentou as mortes do bombardeamento.

"Desculpem, mas com o peso das notícias, imaginar a dor dos familiares e ainda assim ler tantos comentários absurdos e perversos é de cortar o coração. Minha solidariedade à todas as vítimas inocentes e famílias devastadas por essa guerra", escreveu.

No relato, Alok contou que seu pai estava prestes a se apresentar no festival quando os ataques começaram. "Meu pai conseguiu entrar num carro e saiu de lá, o carro de trás que tinha conhecidos dele foi bombardeado", relatou Alok.

Juarez havia licenciado os direitos de uso do nome do Festival Universo Paralello, festa de música eletrônica criada no Brasil, para a produtora israelense Tribe of Nova, que organizou o evento. Ele participava do festival na condição de artista contratado para uma apresentação.



O que é o 'Universo Paralello'

Universo Paralello é o nome de um festival de música eletrônica nascido no ano 2000, durante um reveillon de Alto Paraíso (GO). Um dos fundadores é Juarez Petrillo, também conhecido como DJ Swarup. O evento cresceu e se tornou uma das marcas mais conhecidas da música eletrônica brasileira, em especial do subgênero chamado de psytrance.



Na virada do ano de 2003 para 2004, o evento saiu do Centro-Oeste e passou a ser realizada na Bahia, onde acontece até hoje, na praia de Pratigi. Em geral, o evento acontece a cada dois anos. Durante a pandemia, ele foi interrompido, mas agora aumentou a frequência, com edições no fim de 2022 e outra marcada para 2023.

A Universo Paralello é uma rave — festa de música eletrônica, geralmente em locais a céu aberto e afastados, que acontecem ao longo de um ou mais dias. Com sua popularização, ela passou a assinar também eventos fora do Brasil. No ano passado, por exemplo, foram anunciadas no perfil oficial do evento "teaser parties" da Universo Paralello no México, Portugal e Espanha.