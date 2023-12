Anatel derruba 3,9 mil servidores ilegais de TV em 2023 | A TARDE

A Anatel informou ter derrubado 3,9 mil endereços de servidores clandestinos, utilizados para pirataria de conteúdo audiovisual através de decodificadores nos domicílios dos usuários, aparelhos popularmente conhecidos como TV boxes ou “gatonet”. A retirada faz parte de uma operação lançada neste ano em combate aos serviços. Ao todo, foram realizados 52 ações.

“As operações do Plano de Combate aos Decodificadores Clandestinos do SeAC tiveram início antes do carnaval, atingindo apenas uma tecnologia (usada para a pirataria), e, atualmente, bloqueamos as três principais tecnologias, compartilhamento de chave de criptografia do sinal do SeAC (Serviço de TV por Assinatura), assinatura pirata e IPTV”, explicou o conselheiro diretor da Anatel Artur Coimbra, coordenador do combate à pirataria no órgão regulador.

Segundo Coimbra, “o objetivo da Anatel é retirar TV boxes não homologadas dos lares brasileiros. Esses dispositivos não têm assistência técnica, não há garantia de segurança de dados, e podem se tornar vetores de ataques digitais à rede do usuário ou às redes das prestadoras de telecomunicações”.

Por meio de engenharia reversa, a Anatel informou que quem assina Gatonet está exposto a ataques hackers. "Para 2024, devemos ampliar as operações de bloqueio, fortalecendo o combate à pirataria de conteúdo audiovisual no Brasil, e ampliar o combate ao comércio e uso de TV boxes clandestinas”, continuou Coimbra.