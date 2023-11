Após 2 anos de falecimento, Marília Mendonça segue batendo recordes | A TARDE

A cantora Marília Mendonça completou neste domingo, 5, dois anos de falecimento, que provocou uma profunda comoção nos brasileiros. Mesmo depois da partida precoce, a rainha da sofrência segue quebrando recordes e sendo admirada pelos fãs. Além da carreira musical, ela deve ganhar um filme sobre a sua história de vida.

Marília conseguiu ser a artista mais ouvida no Brasil em 2021, liderando o ranking na plataforma Spotify por 28 semanas. Até os dias atuais, suas músicas seguem chegando ao público. Após dois anos do fatídico acidente de avião, a cantora se mantém na playlist Top 50 Brasil, que mostra as 50 músicas mais tocadas no país.

Com a música Leão, a artista conseguiu garantir a primeira canção em língua portuguesa a atingir 1,9 milhões de reproduções em apenas um dia. O som foi lançado em dezembro de 2020, em parceria com o rapper Xamã, mas também esteve no projeto Decretos Reais da cantora.

Em maio deste ano, Marília alcançou a marca de 10 bilhões de reproduções no Spotify, se tornando a primeira brasileira a alcançar o feito. A rainha da sofrência registra mais de 12,5 milhões de ouvintes mensais no streaming.

Filme

A obra "Marília Mendonça O Filme" será produzida pela Prime Vídeo. A informação foi confirmada pela mãe da cantora, Dona Ruth. Será mais uma oportunidade de bater recordes e deixar o nome ainda mais eternizado entre os fãs brasileiros.