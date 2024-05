Após enchente, barcos navegam em aeroporto alagado no RS | A TARDE

As enchentes no Rio Grande do Sul transformaram os cenários no estado. No Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, os aviões deram espaço aos barcos, tamanha a quantidade de água acumulada.

As embarcações foram utilizadas para trafegar nas instalações do local. Imagens que circulam nas redes sociais desta quinta-feira, 9, mostram a situação do equipamento, que está fechado por tempo indeterminado e com todas as operações suspensas, devido ao alagamento das pistas e de diversas áreas.

O mais recente boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul aponta que subiu para 107 o número de mortos, e ainda um óbito está sendo investigado. O estado registra 136 desaparecidos e 374 feridos.

Há 232,6 mil pessoas fora de casa. Desse total, são 67.563 em abrigos e 165.112 desalojados (pessoas que estão nas casas de familiares ou amigos). O RS tem 428 dos seus 497 municípios com algum relato de problema, com 1.482.006 milhão de pessoas afetadas.

