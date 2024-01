Aposentadorias acima do mínimo terão reajuste de 3,71% e teto do INSS | A TARDE

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem acima do salário mínimo terão o benefício reajustado em 3,71%, a partir do dia 1º de fevereiro. Não haverá aumento real para estes beneficiários.

A correção equivale apenas ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) registrado de janeiro a dezembro do ano passado. Aqueles que começaram a receber o benefício acima do piso a partir de fevereiro de 2023 terão um reajuste proporcional à variação do INPC no período.

No ano passado, o governo federal reajustou em 10,92% a faixa de isenção do Imposto de Renda, que subiu de R$ 1.903,98 para R$ 2.112. Além disso, será dado um desconto-padrão de R$ 528 em todas as faixas de renda.

Com isso, salários, aposentadorias e pensões até R$ 2.640 deixam de pagar o tributo. Aposentados e pensionistas que passaram dos 65 anos de idade têm uma vantagem: independentemente da renda, a Receita Federal isenta da cobrança uma parcela extra de R$ 1.903,98 do benefício.