Aposta única do RJ leva prêmio de R$13, 7 milhões da Mega-Sena

Uma única aposta feita em Niterói, no Rio de Janeiro, cravou os seis números do sorteio 2503 da Mega-Sena desse sábado, 23. O ganhador ou ganhadora vai receber R$ 13.748.083,57. As dezenas sorteadas foram 03 - 14 - 16 - 38 - 43 - 45.

Segundo a Caixa, outros 91 jogadores acertaram cinco números. Cada um, vai receber o prêmio de R$ 32.808,29. Já a quadra que teve 5.194 ganhadores e vai pagar R$ 821,15 para os acertadores.

Na próxima quarta-feira, 27, a Mega-Sena 2504 tem prêmio estimado em R$ 3 milhões.