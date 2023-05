Apresentador Raul Gil é internado em hospital de São Paulo

O apresentador Raul Gil, de 85 anos, foi internado no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo. Ele passou por um procedimento cirúrgico nesta terça-feira, 31, e segue em recuperação na unidade.

De acordo com informações divulgadas pelo SBT, Raul Gil realizou uma hiperplasia de próstata, também conhecida como raspagem da próstata.

"O apresentador Raul Gil foi internado no Hospital Albert Einstein na segunda-feira (29) para a realização de uma hiperplasia de próstata, também conhecida como raspagem da próstata. O procedimento foi um sucesso e ele está se recuperando bem, com possibilidade de alta ainda hoje", publicou o canal em nota.

Em entrevista para a TV Globo, o filho do apresentador, Raul Gil Junior, disse que está otimista com o resultado da cirurgia.

"Estamos otimistas quanto à sua recuperação. A equipe do Dr Sérgio Filisola do Hospital Albert Einstein foi muito competente e cuidou bem do meu pai durante todo o processo. Estamos confiantes de que, com os cuidados adequados e o tempo de repouso necessário, ele se recuperará rapidamente", contou.