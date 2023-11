Avião pousa no Rio trazendo 67 brasileiros de Israel | A TARDE

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) pousou na tarde deste sábado, 21, no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Desembarcaram da aeronave 67 passageiros e 9 pets de Israel. Outros dois passageiros que vieram a bordo do KC-390 foram levados para Recife, onde a aeronave pousou nesta manhã.

Até o momento, 1.204 brasileiros já foram transportados de Israel e da Palestina, além de 44 animais domésticos desde o início do conflito no Oriente Médio, no dia 7 de outubro.



Esse é o sétimo voo da Operação Voltando em Paz de repatriação de brasileiros.