Avião sofre dano durante pouso e aeroporto de Florianópolis é fechado

Pousos e decolagens estão cancelados - Foto: Reprodução / TV Globo

A pista do aeroporto de Florianópolis amanheceu fechada nesta segunda-feira, 12, após um avião da Azul sofrer danos durante o pouso. Os pousos e decolagens foram cancelados. Segundo o g1, ninguém se feriu.

O Embraer 195-E2 vinha de Belo Horizonte. "Por motivos técnicos, o voo AD 4225 (CNF-FLN) apresentou danos nos pneus que impediram a aeronave de deixar a pista por meios próprios", disse a empresa através de nota.

De acordo com a Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o aeroporto, a cia érea está trabalhando para a liberação do local o mais breve possível. A orientação é para que os passageiros com voos marcados nesta segunda-feira procurem as cias aéreas.

"Todos estão recebendo toda a assistência necessária conforme prevê na resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)", encerra a Azul.