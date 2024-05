Bahia Pesca, Asdab e PMBA enviam 1,7 toneladas de feijão para o RS | A TARDE

A primeira ação conjunta da Bahia Pesca com a Associação dos Agentes de Distribuição da Bahia (ASDAB) e a Polícia Militar do Estado da Bahia garantiu o envio de 1,7 toneladas de feijão para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, 13.

A ação faz parte da campanha Gincana do Bem, iniciada há uma semana pelos colaboradores da Bahia Pesca. A ASDAB atendeu prontamente à solicitação feita por uma das equipes que participam da gincana doando os alimentos que foram encaminhados ao Grupamento Aéreo da Polícia Militar do Estado da Bahia, que por meio do departamento de Polícia Comunitária e Direitos Humanos (DPCDH) garantiu o apoio logístico necessário para fazer as doações chegarem a quem precisa.

"A Gincana do Bem é uma competição saudável que a Bahia Pesca criou para otimizar esse sentimento de solidariedade que existe diante do sofrimento alheio. Foi assim que trabalhamos em prol do programa Bahia Sem Fome e é assim que vamos ajudar nossos irmãos do Rio Grande do Sul a superar este momento difícil", explicou o assessor técnico da Bahia Pesca Jorge Figueiredo.

Na próxima sexta-feira, um novo lote de doações dos colaboradores da Bahia Pesca e da ASDAB deve ser entregue contendo agasalhos, cobertores e mais mantimentos a fim de asssegurar o mínimo essencial para a sobrevivência dos desabrigados pelas chuvas. "Mobilizamos os empresários do setor atacadista distribuidor, na capital e no interior, para que contribuam com donativos que possam minimizar as perdas dos gaúchos", explica o diretor executivo da ASDAB, Emerson Carvalho.

Para participar desta corrente de solidariedade e amor ao próximo é muito fácil: basta levar sua doação a uma das unidades operacionais e administrativas da PMBA localizadas nos 417 municípios baianos, que funcionarão como pontos de arrecadação da campanha, por tempo indeterminado. Os donativos serão coletados periodicamente nas unidades, sendo cada item organizado e identificado sob a coordenação do Departamento de Apoio Logístico (DAL) da Polícia Militar.

“Serão aceitas doações de alimentos não perecíveis integrantes da cesta básica, bem como água mineral, fraldas descartáveis para adultos e crianças, agasalhos, cobertores, mantas e itens de higiene, entre outros”, esclarece o coronel Marcos Antônio Oliveira, diretor do DPCDH.

Publicações relacionadas