Bahia tem 2º maior desmatamento na região do cerrado em setembro | A TARDE

O desmatamento na região do cerrado registrou recorde para os meses de setembro. Dados do Deter, sistema do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) apontam que foram perdidos 516,7 km², algo próximo ao tamanho da cidade de Maceió.

Dentro do montante, a Bahia foi o segundo estado onde o desmatamento mais avançou no cerrado, com 90,5 km², atrás apenas do Maranhão, com 155,6 km². Tocantins (83,6 km²) e Piauí (47,8 km²) completam a lista.

Segundo o estudo, houve um crescimento de 89% no desmatamento, quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Além disso, o último recorde era de 451,5 km², que havia sido registrado em 2018.

O cerrado é o segundo maior bioma brasileiro e corresponde a quase um quarto de todo o território nacional (23,3%).

Queda na Amazônia

Na Amazônia, porém, a destruição da floresta foi de 590,3 km², caindo 59% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em 2022, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), foi atingido o número mais alto para setembro, com 1.454,7 km².

Os números continuam a cair na região amazônica, mesmo com o começo da temporada de seca, quando normalmente são registrados os piores índices do ano. Os piores índices de desmatamento no bioma foram registrados no Pará (282,2 km²), Mato Grosso (116,5 km²) e Amazonas (94,6 km²).