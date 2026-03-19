BRASIL
Baiana é eleita presidente da Federação Nacional de Juntas Comerciais
Está é a primeira vez que uma pessoa da Bahia assume este posto
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A baiana Marise Prado de Oliveira Chastinet foi eleita, nesta quinta-feira, 19, como a nova presidente da Federação Nacional das Juntas Comerciais (FENAJU). Vale destacar que esta é a primeira vez que uma pessoa da Bahia assume este posto.
Marise é a atual presidente da Junta Comercial do Estado da Bahia, porém, ela assume a nova função com a missão de ampliar a integração entre os estados e impulsionar iniciativas que favoreçam o ambiente de negócios no Brasil.
A eleição foi feita durante a reunião da Federação Nacional das Juntas Comerciais, nesta quinta-feira, 19.
Falando pela primeira vez como presidente da FENAJU, Marise Chastinet afirmou: “É com muita honra que recebo esta missão, uma responsabilidade extremamente importante: estar à frente de uma federação tão relevante para o fortalecimento do empreendedorismo brasileiro, por meio do registro mercantil.”
Renovação de diretoria
Além da presidente, a FENAJU recebeu novos membros em sua diretoria. Sob o lema “FENAJU segue unida”, sua diretoria é formada por:
- Vice-presidente: Sergio Tavares Romay, da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro;
- Secretária-geral: Nayara Siqueira Brito, da Junta Comercial do Estado de Sergipe;
- Diretora Administrativo-Financeira: Maria Alzenir Porto da Costa, da Junta Comercial do Estado do Piauí;
- Diretora Institucional: Gregoria Benario Lins Silva, da Junta Comercial do Estado da Paraíba;
- Vice-presidente Norte: Clébio Billiany de Matos, da Junta Comercial do Estado de Roraima;
- Vice-presidente Sul: Marcos Sebastião Rigoni de Mello, da Junta Comercial do Estado do Paraná;
- Vice-presidente Nordeste: Sergio Silva Sombra, da Junta Comercial do Estado do Maranhão;
- Vice-presidente Centro-Oeste: Raquel Otilia de Carvalho, da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal;
- Vice-presidente Sudeste: Paulo Alfonso Menegueli, da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.
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