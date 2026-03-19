Baiana é eleita presidente da Federação Nacional de Juntas Comerciais

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Marise Prado de Oliveira Chastinet eleita como a nova presidente da Federação Nacional das Juntas Comerciais (FENAJU). - Foto: Divulgação | FENAJU

A baiana Marise Prado de Oliveira Chastinet foi eleita, nesta quinta-feira, 19, como a nova presidente da Federação Nacional das Juntas Comerciais (FENAJU). Vale destacar que esta é a primeira vez que uma pessoa da Bahia assume este posto.

Marise é a atual presidente da Junta Comercial do Estado da Bahia, porém, ela assume a nova função com a missão de ampliar a integração entre os estados e impulsionar iniciativas que favoreçam o ambiente de negócios no Brasil.

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A eleição foi feita durante a reunião da Federação Nacional das Juntas Comerciais, nesta quinta-feira, 19.

Falando pela primeira vez como presidente da FENAJU, Marise Chastinet afirmou: “É com muita honra que recebo esta missão, uma responsabilidade extremamente importante: estar à frente de uma federação tão relevante para o fortalecimento do empreendedorismo brasileiro, por meio do registro mercantil.”

Renovação de diretoria

Além da presidente, a FENAJU recebeu novos membros em sua diretoria. Sob o lema “FENAJU segue unida”, sua diretoria é formada por: