Bilionária de 88 anos acusa ex de mantê-la em cárcere privado | A TARDE

A socialite Regina Gonçalves, de 88 anos, acusa seu ex-motorista, José Marcos Chaves Ribeiro, de mantê-la presa em seu próprio apartamento, no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. Ribeiro, que tem 53 anos, vivia em união estável com Regina e não quis se pronunciar sobre o caso.



O suposto cárcere privado aconteceu entre dezembro do ano passado e janeiro. Regina Gonçalves conseguiu escapar para a casa do seu único irmão vivo, também em Copacabana.

A Justiça concedeu a medida protetiva a Regina, o que obriga José Marcos a ficar no mínimo 250 metros longe da socialite.