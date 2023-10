Bilionário fecha ponto turístico em Fernando de Noronha para casamento | A TARDE

O brasileiro Henrique Dubugras, de 27 anos, fechou o Forte dos Remédios, um dos principais pontos de Fernando de Noronha, para se casar com a engenheira de software, Laura Fiúza, no sábado, 7. O milionário é fundador da fintech Brex, junto com Pedro Franceschi.

De acordo com a Jovem Pan, vão ser quatro dias de festa, com aviões carregados de flores do casamento, pousadas de luxo fechadas só para convidados e aviões e helicópteros reservados só para esse evento. Cerca de 600 pessoas foram convidadas, entre eles a banda Maroon 5, o Dj Alok e o bilionário Bill Gates, fundador da Microsoft.

Os envolvidos na cerimônia precisaram assinar um contrato de sigilo com todos os funcionários do evento e quem descumprir vai ter que pagar uma multa grande. Os gastos com os festejos ultrapassam a casa de R$ 10 milhões.

Em entrevista ao Morning Show, Daniel Coelho, secretário do Turismo do Estado de Pernambuco, disse que é permitido alugar o espaço para realização de festas. Ele informou que outros casamentos já foram realizados no local, mas o casamento de Dubugras ganhou destaque por causa do público envolvido.

“O Forte de Noronha é um espaço concedido a iniciativa privada. Ele estava abandonado e recebeu investimento da iniciativa privada. No contrato está permitido a realização de casamentos e esperamos que tenham mais”, disse o secretário, acrescentando que o lugares reservados são os privados, como restaurante e bares.

Daniel Coelho destacou também a importância de eventos como esse para a ilha. "O turismo tem que ter impacto social e isso só acontece com impacto econômico. Os espaços públicos vão funcionar normalmente e vão ter acesso regular”, disse.

Conforme informações divulgadas pelo blog Ricardo Antunes, da imprensa local, a razão para o não comparecimento de Bill Gates na cerimônia é porque a pista do aeroporto de Noronha está em obras, e o fundador da Microsoft teria dito que só compareceria se pudesse ir de jato particular.

No entanto, por causa da manutenção que está sendo realizada, voo particulares não estão sendo aceitos.

Sobre o empresário

Dubugras, empresário no ramo de tecnologia, chegou a entrar para a lista de bilionários da revista Forbes em 2022, um feito que pouco brasileiros conseguiram atingir, porém, já saiu. Ele chegou a ocupar o lugar de 12º mais jovem bilionário e a 87ª posição entre os mais ricos do Brasil, ao lado do sócio.

Na época, a empresa estava avaliada em US$ 12,3 bilhões, valor estimado em R$ 63,5 bilhões na cotação atual do dólar. Segundo as informações disponíveis nos ite da Brex, sua fortuna é avaliada em US$ 1,5 bilhão (cerca de R$ 7 bilhões).

A Brex, empresa que fundou em 2017 junto a Franceschi, esta localizada em São Francisco, nos Estados Unidos e é do segmento de tecnologia e de serviços de pagamento nos EUA. A empresa já captou mais de US$ 730 milhões de dólares em venture capital e possui valor de mercado estimado de US$ 3 bilhões.

A companhia possibilita cartões de crédito corporativo para startups, auxiliando no crescimento desses empreendimentos. A noiva, Laura Fiúza, é formada ela Universidade da Califórnia, com mestrado em Ciências da Computação, e desde 2022 trabalha na empresa Open Sea como engenheira de software.

Forte de Nossa Senhora dos Remédios

Construído em 1737 sob o reinado de João V de Portugal, o Forte de Nossa Senhora dos Remédios possui uma área de 6.300m2, erguendo-se a 45m acima do nível do mar e devido sua posição dominante sobre o ancoradouro na baía de Santo Antônio, é considerada a principal estrutura de defesa da Ilha e do arquipélago. O local é tombado pelo IPHAN – Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional – e o Forte recebeu recentemente um investimento de mais de 11 milhões de reais destinado à reforma e reestruturação.