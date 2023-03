Bolsonaro, Bonner e Anitta têm dados acessados indevidamente

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sua esposa Michelle Bolsonaro tiveram dados na Receita Federal acessados de forma indevida nos últimos anos. Além deles, Anitta, William Bonner e Luciano Huck, além de outros artistas, também tiveram dados acessador irregularmente.

A lista conta ainda com nomes como o ex-ministro Ciro Gomes. Os acessos ocorreram entre 2018 e 2020. A apuração sobre os acessos indevidos aos dados de Bonner, Huck e Anitta ainda não foi concluída.

Os nomes constam em uma lista apresentada pelo Fisco ao Tribunal de Contas da União (TCU) em abril de 2021, durante investigação sobre consultas sem justificativa a dados fiscais.

Segundo o Folha de S. Paulo, a lista entregue ao TCU tem agentes administrativos, tecnologista, auxiliar de serviços, assistente técnico e apenas um auditor fiscal. Os acessos não têm ligação com as denúncias dos acessos que teriam sido feitos pelo ex-chefe de inteligência do órgão, Ricardo Pereira Feitosa.

Ele teria acessado dados do empresário Paulo Marinho e do ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência Gustavo Bebianno, políticos que haviam rompido com a família Bolsonaro, à época.

Feitosa teria obtido ainda declarações do Imposto de Renda do Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro Eduardo Gussem, que conduz as investigações sobre o esquema das “rachadinhas” no gabinete do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), quando deputado.

Um assistente técnico administrativo da Vigilância Aduaneira do município de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, é suspeito de ter pesquisado de forma indevida dados de políticos e personalidades da mídia, 20 artistas, incluindo, segundo a listagem da Receita, ex-integrantes do BBB, da TV Globo.

No documento, o Tribunal de Constas da União afirma que a Receita instaurou processos administrativos para apuração dos acessos. Quatro deles resultaram na responsabilização dos servidores e a aplicação de penalidades.