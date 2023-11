Bolsonaro recebeu Pix de mais de 18 mil servidores federais | A TARDE

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu doação de recursos de 18.082 servidores federais no ano de 2023. A informação foi divulgada por um relatório técnico elaborado pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos do 8 de janeiro.

Os dados foram obtidos após a quebra de sigilo bancário do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e procurador das contas do ex-presidente.

Ao todo, o ex-presidente recebeu R$ 18,1 milhões em 809,8 mil transações via PIX. Além dos servidores, Bolsonaro recebeu doações de 249 investigados pela CPMI e de mais de 150 mil pessoas com renda abaixo ou igual a dois salários mínimos, que doaram 26,85% do total arrecadado. 1.365 pessoas com mandado de prisão expedido e 4.222 militares também fizeram transações.

A campanha de arrecadação para o ex-presidente começou no mês de junho após alegação de que Bolsonaro estaria sendo vítima de "assédio judicial" e que precisaria de fundos para pagar multas e despesas jurídicas.

Na Bahia, foram arrecadados pouco mais de R$ 700 mil. O estado de maior montante foi São Paulo, com R$ 3,7 milhões arrecadados.