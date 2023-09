Brasil e Cuba retomam pacto de olho em desenvolver produtos para saúde

Com o objetivo de desenvolver em conjunto produtos para saúde, Brasil e Cuba vão retomar acordo. A medida via ser consolidada durante viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao país da América Central.

Lula desembarcou, em Havana, capital de Cuba, nesta sexta-feira,15, onde participa da cúpula do G77+China, grupo que reúne 134 países em desenvolvimento além da China.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, integra a comitiva brasileira, e afirmou que a meta é desenvolver produtos inovadores nas áreas de vacinas, medicamentos para doenças crônicas (alzheimer e diabetes) e remédios para gastrite a partir do uso de cana-de-açúcar.

“O Brasil se beneficia de um conhecimento de ponta que Cuba desenvolveu, com investimentos de anos. Como eu disse, o desenvolvimento conjunto, o Brasil com sua expertise em pesquisa clínica e capacidade de produção em escala em laboratórios públicos e privados”, disse a ministra.

Nisia foi questionada se Cuba teria apresentado pedido para ingresso de médicos cubanos no programa Mais Médicos, e disse que o programa não prevê acordo de intercâmbio específico entres países. Disse ainda que o governo cubano não apresentou solicitação sobre a possibilidade.



A ministra afirmou também que a prioridade do programa é levar médicos brasileiros a locais onde há falta de atendimento, e que profissionais de todas nacionalidades podem participar da seleção.

Durante a viagem, acordos para troca de experiências entre Brasil e Cuba nos setores de ciência e tecnologia e agricultura familiar estão previstos, de acordo informaram os ministros Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar) e Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação).