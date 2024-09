Brasil é o segundo país que mais matou defensores ambientais em 2023

Em 2023, foram registrados pelo menos 196 homicídios de defensores ambientais em todo o mundo - Foto: AFP

No segundo ano consecutivo, o Brasil ocupa a segunda posição no ranking global de assassinatos de defensores ambientais, atrás apenas da Colômbia.

Em 2023, foram registrados pelo menos 196 homicídios de defensores ambientais em todo o mundo, com 25 ocorrendo no Brasil.

Já a Colômbia, liderou a pesquisa com 79 mortes, o maior número já registrado em um país em um único ano. A América Latina liderou com 166 mortes, representando 85% do total global.

De acordo com publicação da Folha de S. Paulo, apesar de uma queda de 26% em relação a 2022, quando foram documentados 34 assassinatos no Brasil, a situação continua grave.



O relatório da ONG Global Witness destaca a preocupação com a eficácia do governo Lula em reverter retrocessos nas políticas ambientais que foram exacerbados durante a administração de Jair Bolsonaro. Os dados brasileiros são fornecidos pela Comissão Pastoral da Terra (CPT).

"Até agora, houve progresso. O governo restabeleceu o financiamento para proteger a Amazônia e restaurou as agências de assuntos indígenas que Bolsonaro desmantelou", diz o texto.

“No entanto, à medida que as mudanças nas políticas continuam a ser propostas diante de um Congresso conservador dominado pelos ruralistas, que apoiam os interesses de proprietários de terras privadas em detrimento da reforma agrária pública”, continua o relatório.

Segundo a CPT, os registros de conflitos no campo no Brasil bateram recorde em 2023 , com 2.203 ocorrências. A maioria (1.724) se deu por conflitos por terra, caracterizados por invasões, expulsões, despejos, ameaças, destruição de bens ou pistolagem sofridas por pequenos agricultores, comunidades tradicionais e populações indígenas.

Desde o início da série histórica, em 2012, foram registradas 401 mortes de defensores do meio ambiente no país . No mundo, foram 2.106.

Com 461 mortes, a Colômbia tem o maior número de assassinatos documentados nos últimos 11 anos.