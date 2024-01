Brasil perdeu área maior do que o Acre para as queimadas em 2023 | A TARDE

O Brasil registrou um aumento de 6% em área queimada no ano de 2023 em comparação com o ano anterior, segundo dados divulgados pelo MapBiomas Fogo nesta quinta-feira, 18. Com esse número, o país perdeu mais de 17 milhões de hectares em um ano, índice que supera o território do Acre.

De acordo com os dados da MapBiomas, o país registrou um pico nas queimadas entre setembro e outubro do ano passado ao bater o número de 4 milhões de hectares atingidos pelo fogo em cada mês.

Além disso, dezembro registrou 1,6 milhão de hectares atingidos pelo fogo, um recorde em comparação ao mês de dezembro dos anos anteriores desde 2019.

O levantamento realizado pelo MapBiomas mostra que a Amazônia foi o bioma mais afetado pelo fogo, com mais de 1,3 milhão de hectares queimados em dezembro de 2023, um aumento de 463% em relação ao mês do ano anterior.

A diretora de Ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam) e coordenadora do MapBiomas Fogo, Ane Alencar, destaca que o aumento das queimadas em 2023 sofreu influência direta do fenômeno climático El Niño, responsável pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico.

“Em 2023, o El Niño desempenhou papel crucial no aumento dos incêndios na Amazônia, uma vez que esse fenômeno climático elevou as temperaturas e deixou a região mais seca, criando condições favoráveis à propagação do fogo”, explica.