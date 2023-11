Brasil sofrerá com chuvas nos próximos 15 dias | A TARDE

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) afirma que parte do Brasil sofrerá com fortes chuvas até o dia 27 de novembro. A região mais afetada será o Sul, com pancadas previstas para as regiões Centro-Oeste e Sudeste. O Nordeste segue com o clima seco no período.

Para os dias 28 de novembro e 6 de dezembro, grandes acumulados de chuva são esperados, principalmente no leste da região Sudeste. O Sul seguirá sofrendo com tempestades.

Nordeste escapa das chuvas até 27/11

No Nordeste, o tempo ficará seco e sem chuva até o dia 27 de novembro, mas especialistas não descartam precipitações isoladas no Maranhão, Piauí e oeste da Bahia. Raios, rajadas de vento e trovoadas podem ocorrer em Maranhão, Piauí e Bahia.

Os temporais previstos para a região devem acontecer entre os dias 28 de novembro e 6 de dezembro. Temporais são esperados em Maranhão, Piauí e Bahia.