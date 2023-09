Brasil tem 65,8% de trabalhadores autônomos na informalidade

Dados de 2022, que constam em um relatório do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgado na última sexta-feira, 15, apontam que o Brasil tem 30,2 milhões de empregadores e trabalhadores por conta própria, sendo que 65,8% deste total atuam na informalidade.



As regiões Norte e Nordeste são as que têm as maiores proporções de trabalhadores autônomos sem CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), são 84,9% e 80%, respectivamente. Em seguida vêm o Centro-Oeste (61,4%), o Sudeste (58,6%) e o Sul (53,8%).

Ainda de acordo com o relatório, os setores que mais abrigam trabalhadores autônomos, sejam eles formais ou informais, são o comércio e os serviços, com estimativas de 22,4% e 41,3%, respectivamente. As duas atividades também apresentavam as maiores taxas de cobertura no CNPJ, de 49,0% e 39,6%.