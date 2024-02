Brasil tem quase 200 'Elvis Presleys' foragidos da Justiça | A TARDE

O Brasil tem mais de 28 mil foragidos, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Entre eles, alguns nomes famosos também respondem por crimes, como furto, roubo, lavagem de dinheiro, atraso no pagamento de pensão e homicídio, como dois dos ‘membros do The Beatles’.

Segundo levantamento do site Itatiaia, com base nos arquivos do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNPM). Entre os nomes registrados na certidão de nascimento do foragido, estão 149 Lennons são alvos de mandados de prisão em aberto no momento. Também estão incluídos na lista ‘Djon Lenon’, ‘Dhon Lennon’, ‘Lenom’ e ‘Jonln Lenom’.

Ringo não fica para trás e aparece na lista de foragidos, com três mandados de prisão no Paraná, dois por ameaça e um por roubo. Outro nome que aparecesse recorrente é o mestre Elvis Presley’. São 181 homônimos do ‘rei do Rock’ procurados atualmente. Um deles responde por tráfico de drogas e tem o nome escrito um pouco diferente: ‘Elvis Pernes’.

O homônimo do cantor britânico Elton John aparece pelo menos 15 vezes. Um deles, Elton João, é considerado foragido pela Justiça paranaense desde 2018 por estupro de vulnerável. Frank Sinatra, conhecido por ser um dos maiores artistas dos últimos tempos, teve apenas um mandato emitido, mas não tem crime associado a ele.

O fundador do famoso estúdio de cinema dos Estados Unidos, Walt Disney, também aparece na lista, mas com o nome um pouco diferente. ‘Valdisney’ é procurado por roubo na Paraíba, enquanto ‘Valdisnei’ é alvo de um mandado emitido em São Paulo, sem registro do crime.