Brasil vai comprar remédio para tratamento contra varíola dos macacos

O Brasil vai receber o medicamento usado contra a varíola dos macacos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez o anúncio em uma rede social, nesta segunda-feira (1º/8). A compra do antiviral Tecovirimat será feita por meio da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas).

Queiroga disse que ”serão contemplados casos mais graves em um primeiro momento”. O último boletim registrado aponta 1.066 casos da doença no Brasil.

O Ministério da Saúde ainda não sabe quantas doses serão adquiridas nem quando o remédio chega ao Brasil.

O Tecovirimat passou por testes e teve eficácia comprovada na redução dos sintomas da varíola dos macacos, segundo estudo publicado pela conceituada revista científica Lancet, em meio.

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), já são quase 20 mil pessoas infectadas pela doença em 78 países. No Brasil, foram registrados 1.066 casos da doença e a primeira morte confirmada na sexta-feira, 29. Trata-se de um homem de 41 anos, que morreu em Belo Horizonte (MG). A vítima tinha câncer e baixa imunidade e, por conta disso, teve rapidamente o quase de saúde agravado.

Na Bahia, até o momento, são 12 casos registrados, nove em Salvador e três no interior do estado, sendo dois em Santo Antônio de Jesus e outro em Ilhéus. Mas, de acordo com a Secretaria de Saúde, o estado tem outros 50 casos suspeitos da doença.

Os sintomas da varíola dos macacos são parecidos com a versão da doença que conhecemos. Os pacientes sentem febre, dores de cabeça, musculares, calafrios e exaustão, geralmente por até quatro semanas.

A doença é transmitida pelo contato com uma pessoa infectada.