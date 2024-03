Brasileiro é preso suspeito de provocar incêndio em prédio de Londres | A TARDE

O brasileiro Wesley Farias, 25 anos, foi preso em Londres, na Inglaterra, suspeito de provocar incêndio em um prédio no bairro de Kensington no dia 1º de março. O fogo atingiu os cinco andares do edifício e levou mais de quatro horas para ser extinto.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Londres, 160 pessoas tiveram de ser evacuadas. Além disso, outras 11, entre policiais e moradores, foram levadas ao hospital após inalarem fumaça. Ninguém ficou ferido gravemente.

Wesley foi preso dois dias depois, em 3 de março, por suspeita de incêndio criminoso, com intenção de pôr a vida em risco. Segundo a Polícia Metropolitana de Londres, o jovem, que é natural do Amazonas, não tem endereço fixo. Ele deve permanecer sob custódia até o julgamento, previsto para 3 de abril.

Ao g1, uma parente do brasileiro afirmou que a família ainda busca respostas sobre o caso. Ela afirmou que o jovem mora na há Europa quatro anos.

“A gente não tem muito o que fazer, não sabemos dele. Só sabemos que ele está preso, ele não entrou em contato com ninguém da família. Amigos próximos dele em Londres que estão mandando informações pelas redes sociais. Um desses amigos disse que o Wesley falou para polícia que o incêndio não foi proposital”, disse.