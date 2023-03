Brasileiro mata amigo em Amsterdã por achar que ele era canibal

Um brasileiro matou o amigo em Amsterdã, na Holanda, no último domingo, 26, e justificou achar que a vítima fosse um canibal e pretendia matá-lo. Identificado como Begoleã Mendes Fernandes, de 26 anos, ele foi preso em Lisboa, capital de Portugal, após tentar fugir para o Brasil com uma mala que continha carne dentro.

A vítima é o também brasileiro Alan Lopes, de 21 anos. Begoleã enviou uma mensagem para um amigo que ele e Alan tinham em comum e confessou ter matado a vítima por volta das 19h30, no horário local. ao amigo, Begoleã afirmou que o colega planejava comê-lo e agiu em legítima defesa. As informações são do Jornal O Globo

A família de Alan é de Brasília (DF), mas vive há sete anos na capital holandesa. Begoleã conheceu a vítima há três anos, frequentava a casa da família e pernoitava no local quando não tinha onde dormir. Em entrevista ao jornal O Globo, Kamila Lopes, irmã de Alan, afirmou que o irmão trabalhava como açougueiro.

"Em outro áudio, ele fala que meu irmão matava as pessoas e levava para o açougue, onde meu irmão trabalhava. Isso é uma loucura. Meu irmão não tinha acesso nenhum ao açougue fora do horário de trabalho. Do jeito que ele entrava ele saia: com o dono abrindo e fechando a loja", explica Kamila.

Além disso, de acordo com Kamila, Alan fazia empréstimos para Begoleã, nos momentos em que o suspeito passava por dificuldades financeiras. Ela revelou que o irmão foi morto a facadas.

Kamila também afirmou que a polícia holandesa não passa detalhes sobre a investigação, mas afastou qualquer possibilidade de que a carne encontrada na mala de Begoleã, no aeroporto de Lisboa, seja de Alan Lopes, que está com o corpo intacto no Instituto Médico Legal (IML) holandês.

Prisão

Begoleã foi preso em Portugal, no aeroporto de Lisboa. Com ele, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) encontrou diferentes documentos falsificados.Também havia roupas sujas de sangue e uma amarra.

O caso foi divulgado pela imprensa portuguesa, afirmando que o brasileiro transportava “pedaços suspeitos de carne” na mala, que foi apreendida. O material, porém, foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal de Lisboa para ser inspecionado, já que existe a possibilidade de que a carne seja de origem humana.