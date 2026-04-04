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BRASIL

Brasileiros podem ter documento que dá 50% de desconto em passagens

Documentação ainda facilita o acesso a serviços públicos diversos

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

04/04/2026 - 16:36 h

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Documento garante desconto em passagens de ônibus
Documento garante desconto em passagens de ônibus -

A Carteira da Pessoa Idosa é um documento federal que assegura uma série de benefícios para brasileiros com 60 anos ou mais no Brasil, entre esles estão: passagens gratuitas e descontos em viagens interestaduais.

O direito é garantido pelo Estatuto do Idoso e administrado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

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Como funciona o benefício nas passagens

O principal benefício da carteira está no transporte rodoviário interestadual:

  • duas vagas gratuitas por veículo;
  • caso estejam ocupadas, desconto mínimo de 50% no valor da passagem.

A regra vale para ônibus convencionais em todo o território nacional.

Quem pode solicitar a Carteira da Pessoa Idosa

Para ter acesso ao documento em 2026, é necessário:

  • ter 60 anos ou mais;
  • possuir renda individual de até dois salários mínimos;
  • estar inscrito no Cadastro Único.
Imagem ilustrativa da imagem Brasileiros podem ter documento que dá 50% de desconto em passagens
| Foto: Divulgação | Governo do Paraná

Como emitir o documento

A emissão é gratuita e pode ser feita de duas formas:

  • online, pelo portal do governo (gov.br)
  • presencialmente em unidades do CRAS

Com a digitalização, o processo se tornou mais rápido e acessível.

Outros benefícios garantidos

Além do transporte, a carteira também funciona como comprovante de renda, facilitando o acesso a:

  • atendimento prioritário
  • programas sociais
  • serviços públicos diversos

Atenção à validade

O documento tem validade vinculada ao CadÚnico e deve ser atualizado a cada dois anos.

Manter os dados atualizados é essencial para continuar usufruindo dos benefícios.

Inclusão e mobilidade

A Carteira da Pessoa Idosa é considerada uma importante ferramenta de inclusão social, permitindo maior mobilidade, convivência familiar e participação ativa na sociedade.

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