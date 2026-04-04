BRASIL
Brasileiros podem ter documento que dá 50% de desconto em passagens
Documentação ainda facilita o acesso a serviços públicos diversos
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A Carteira da Pessoa Idosa é um documento federal que assegura uma série de benefícios para brasileiros com 60 anos ou mais no Brasil, entre esles estão: passagens gratuitas e descontos em viagens interestaduais.
O direito é garantido pelo Estatuto do Idoso e administrado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.
Como funciona o benefício nas passagens
O principal benefício da carteira está no transporte rodoviário interestadual:
- duas vagas gratuitas por veículo;
- caso estejam ocupadas, desconto mínimo de 50% no valor da passagem.
A regra vale para ônibus convencionais em todo o território nacional.
Quem pode solicitar a Carteira da Pessoa Idosa
Para ter acesso ao documento em 2026, é necessário:
- ter 60 anos ou mais;
- possuir renda individual de até dois salários mínimos;
- estar inscrito no Cadastro Único.
Como emitir o documento
A emissão é gratuita e pode ser feita de duas formas:
- online, pelo portal do governo (gov.br)
- presencialmente em unidades do CRAS
Com a digitalização, o processo se tornou mais rápido e acessível.
Outros benefícios garantidos
Além do transporte, a carteira também funciona como comprovante de renda, facilitando o acesso a:
- atendimento prioritário
- programas sociais
- serviços públicos diversos
Atenção à validade
O documento tem validade vinculada ao CadÚnico e deve ser atualizado a cada dois anos.
Manter os dados atualizados é essencial para continuar usufruindo dos benefícios.
Inclusão e mobilidade
A Carteira da Pessoa Idosa é considerada uma importante ferramenta de inclusão social, permitindo maior mobilidade, convivência familiar e participação ativa na sociedade.
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