Cachorro é flagrado ajudando garis na coleta de lixo em MG; vídeo

Um cachorro decidiu participar da coleta de lixo da cidade de Rio Casca, em Minas Gerais. O momento inusitado foi registrado por um morador da localidade.

Em vídeo que circula nas redes sociais nesta sexta-feira, 22, é possível notar o cão com um com um saco de lixo na boca. Ele caminha 'tranquilamente' até o caminhão da Prefeitura para deixar o material com os garis.

E não faltou carinho para o animal, como forma de agradecimento pelos "serviços" prestados junto com a equipe de coleta do município mineiro.





Reprodução / Redes sociais