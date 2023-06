Caminhão com uma tonelada de maconha tomba na frente de posto policial

Um motorista de 43 anos foi preso em flagrante suspeito de tráfico de drogas após o caminhão em que ele estava tombar e espalhar uma tonelada de maconha na frente de um posto policial. O caso aconteceu na noite de domingo, 25, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek (JK), em Juiz de Fora (MG).

Os militares pereceram o caminhão em alta velocidade e seguiram na tentativa de interceptá-lo. No entanto, o motorista não obedeceu a ordem de parada e tentou fugir. Mas a cena digna de filme de ação acabou de forma desastrosa para o condutor, que tombou com a carga na frente do batalhão da PM.

O motorista ainda precisou ser socorrido pelos bombeiros, após ficar preso às ferragens do veículo envolvido no acidente. A carga era de 1,8 tonelada de barras prensadas de maconha, que estava escondida em meio a placas de grama usadas para a decoração de jardins.

null Reprodução / Redes Sociais

O homem foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas e encaminhado à delegacia de Polícia Civil. O material que ficou espalhado na pista também foi recolhido.