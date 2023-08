Cantor bate carro de frente com carreta e pede ajuda: "Só orem"

O cantor gospel Regis Danese foi vítima de um acidente de carro, nesta quarta-feira, 30, a caminho de um show na cidade de Ceres, em Goiás. Após a batida, ele compartilhou um vídeo nas redes sociais onde aparece com o rosto sangrando.

Durante a gravação, o artista, que estava imobilizado na maca, pede por orações. "Acabei de sofrer um acidente a caminho de um show. Estou sendo atendido. O carro arrebentou tudo. Orem por mim. Muita dor no abdome, meu irmão estava ao meu lado e não aconteceu nada. Deus é bom", disse.

O filho do cantor, Brunno Danese, se pronunciou sobre o acidente e afirmou que o veículo em que o pai estava bateu de frente com uma carreta. "Já está no hospital recebendo os cuidados, quando tiver mais informações, passo para vocês. Só orem".

"O cantor Régis Danese seguia com seu irmão, Daniel, de Goiânia para Ceres onde faria um show na cidade. No caminho, na Rodovia BR153, por volta das 18h30, Régis, que estava no volante, foi surpreendido por um caminhão que colidiu de frente com sua caminhonete. O socorro veio da Equipe do Pedágio e o mesmo foi direcionado para o Hospital de Jaraguá, que fica 50 km de Ceres. Neste momento, Regis passa por exames e seu irmão Daniel não teve nenhum ferimento grave", diz comunicado da assessoria do cantor.