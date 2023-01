Cantor Orochi é detido em Búzios após publicação com arma

O cantor de rapper Orochi foi detido na noite de quarta-feira, 4, em Búzios, no Rio de Janeiro, após a publicação de um vídeo em suas nas redes sociais no qual uma arma aparece.

Segundo as informações da Polícia Civil do Rio de Janeiro, nas imagens que motivaram a ação, "é possível ver um homem dançando com uma arma longa". Ele seria um dos seguranças do artista.

A análise do vídeo resultou em um mandado de busca e apreensão contra o cantor de rap, cumprido pelos agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme).

Ainda conforme a polícia, Orochi não estava na casa no momento da ação, mas foi abordado pelos policiais em uma lancha, na Praia dos Ossos, também em Búzios, próximo dali.

Em nota, a PCRJ informou que, após analisar as imagens, os agentes identificaram o local da gravação, uma casa na praia de Geribá, em Búzios, na Região dos Lagos. A Desarme solicitou à Justiça um mandado de busca e apreensão, que foi decretado, e os agentes foram ao lugar. A ação teve apoio da 127ª DP (Armação de Búzios) e da Polícia Militar.

Na residência, os policiais encontraram drogas e uma espingarda calibre 12, camuflada, a mesma apresentada no vídeo. O proprietário da arma trabalhava na segurança do cantor, se apresentou e foi constatado que a mesma estava registrada em seu nome. O dono do carro onde a espingarda foi localizada também foi identificado e ouvido. Os dois eram policiais.

As gravações do sistema interno de segurança da residência foram apreendidas e a investigação continua.

