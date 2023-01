< Carro invade estabelecimento e deixa três pessoas feridas em Aracaju | A TARDE

Um carro invadiu um estabelecimento comercial na manhã desta quinta-feira, 19, no bairro de Atalaia, em Aracaju, Sergipe. No acidente, ao menos três pessoas ficaram feridas.

Em um vídeo gravado por um dos clientes que estava na loja no momento, aparece o estrago provocado pela invasão com cadeiras e mesas danificadas. Nas imagens, é possível até ver uma mulher, que seria a motorista do veículo, sendo 'acudida' por outras pessoas.

Segundo as informações, a condutora teria parado no posto de combustível para abastecer com o carro ligado e teria passado mal, o que acabou causando o acidente.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atender a ocorrência.

null Redes Sociais