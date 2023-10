Casal é assassinado a tiros sobre a própria cama | A TARDE

Um casal foi assassinado a tiros, neste sábado,30, em uma casa localizada na rua Polônia, no bairro de Oficinas, em Ponta Grossa, no interior do Paraná. As vítimas foram identificadas como Luiz Arthur Bach, de 23 anos, e Rubiane Mayer, de 22 anos. Eles foram mortos por volta das 2h40 em cima da própria cama.

Nas redes sociais, amigos e familiares se despedem com mensagens que indicam que o casal era tranquilo, utilizando palavras como 'crueldade' para o assassinato. A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência, assim como o Instituto Médico Legal (IML).