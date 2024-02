Caso Edson Davi: após novas imagens, polícia segue linha de afogamento | A TARDE

O menino Edson Davi Almeida, de 6 anos, que está desaparecido desde o último dia 4, foi vítima de afogamento, segundo a atual linha de investigação da Polícia Civil. A posição é mantida após a avaliação de novas imagens que mostram o menino com o cabelo seco, por volta das 16h47, momentos antes de deixar de ser localizado pelos pais. le desapareceu na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Após observarem o material, a família do menino acreditava que a criança não teria se afogado. Ela considerava cenários como o de um sequestro.

“A família não descarta nenhuma possibilidade. E isso é importante, que não seja descartado nenhuma possibilidade, porque mantém a investigação, mantém os investigadores com os olhos e ouvidos atentos para qualquer probabilidade mínima que seja. Se for o caso de chegar a uma questão efetivamente de afogamento, todas as demais questões anteriores sejam respondidas, sejam verificadas”, disse à CNN o advogado Marcelo Shad, que representa os pais do garoto.



No entanto, a de acordo com a delegada Elen Souto, o vídeo segue colocando Davi na praia. “Foram analisadas, por três vezes, 13 câmeras, em um perímetro de 2 km e ele não aparece. Tecnicamente ele não sai da praia”, disse a delegada, em resposta para a publicação.