Cavalo entra em posto de saúde e pessoas brincam: "Veio se consultar" | A TARDE

A cidade de Maceió foi palco de um momento inusitado na manhã desta terça-feira, 23, após um cavalo entrou em uma unidade de saúde no bairro Petrópolis. O animal caminhou tranquilamente pelo corredor do posto médico e divertiu quem estava presente no local.

Segundo o portal TNH1, um homem que estava na unidade aguardando ser atendido registrou o momento do ocorrido. Ele brincou ao relatar que o cavalo fez cocô no ambiente interno.

"Cagou aqui dentro do posto. Veio se consultar com a doutora", disse Washington Baracho.

Segundo o homem, o animal passou pouco tempo no local e foi retirado por populares com a ajuda do Centro de Controle de Zoonoses em seguida. Durante todo esse tempo, nenhum responsável pelo cavalo apareceu na unidade.

Em nota, a Secretaria de Saúde de Maceió informou que o Centro de Controle de Zoonoses já foi acionado e que fará o recolhimento dos animais.

"No local, eles serão registrados e receberão um pequeno histórico com as informações sobre o local de coleta, características e em seguida serão chipados. Caso sejam passados 10 dias do recolhimento e não apareça um proprietário, o CCZ encaminha o animal para adoção a interessados que morem no interior do Estado", completa a nota.