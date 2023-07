Um caminhão foi derrubado na BR-101, em Santa Catarina, após registro de fortes ventos causados pelo ciclone que atingiu o local. O acidente aconteceu nesta quinta-feira, 13.

A queda do caminhão foi registrada no km 13, sentido Porto Alegre, por volta das 12h15. O homem que dirigia o veículo não ficou ferido. Segundo as imagens que circulam pela internet, o caminhão estava trafegando normalmente pela rodovia antes de tombar com a rajada de vento.

Em outros momentos, diversos caminhões foram balançados por consequência da ventania. A Arteris Litoral Sul, responsável pela administração da rodovia, afirmou que apenas um veículo foi derrubado.

A passagem do ciclone extratropical pelo Sul do Brasil causou uma série de transtornos em diversos pontos da região. Quedas de árvores e postes foram registradas em locais como Joinville e Campo Alegre.

Vídeo

Ciclone derruba caminhão na BR-101 em Santa Catarina Reprodução