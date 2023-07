Cliente viraliza após tentar encher 20 litros de refil de refrigerante

Um homem viralizou após tentar encher um galão d'água de 20 litros com refil de refrigerante do Burker King em Itapevi (SP). O registro feito na terça-feira, 18, no Shopping Itapevi Center.

A mulher, que flagrou a cena, diz que os funcionários ficaram constrangidos e tiveram que desligar a máquina: “Achei uma falta de respeito”, conta a cliente, que não quis se identificar.

O vídeo registrou o momento da conversa entre o funcionário e o cliente, que diz: “Paguei a parada. É seu?” “Se eu paguei à vontade e tomar tudo isso aqui?”. Veja vídeo abaixo:

Procurada, a empresa Burger King informou que preferiu "não se posicionar a respeito deste tema”.

No local, existe uma placa com regras do “free refill”, que mostram que a prática não é permitida: “Beba do seu jeito. Free Refill por 30 minutos”. A norma estabelece os seguintes pontos sobre o refrigerante “à vontade”:

- Direito ao refil com apresentação do cupom fiscal e com o copo da rede;

- Direito ao reabastecimento durante 30 minutos a partir da compra;

- Não é válido após o fechamento do estabelecimento;

- Copo de uso individual, intransferível. O texto ainda detalha que “é vedada a transferência das bebidas do copo para quaisquer outros recipientes estranhos ao presente regulamento”.

- "Evite desperdício."

- Os restaurantes reservam “para si o direito de impedir quaisquer formas de desperdício ou aproveitamento indevido do produto como atos de revenda, transferência ou compartilhamento de terceiros, seja usando o copo, seja usando quaisquer outros recipientes”.