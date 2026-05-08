CNH 2026: Quanto tempo o usuário de maconha deve esperar para não ser reprovado?

Candidatos devem planejar abstinência de três a seis meses para não perderem as taxas - Foto: Imagem gerada com ajuda de IA

Com a entrada em vigor da Lei nº 15.153/2025, que expandiu a obrigatoriedade do exame toxicológico, e o endurecimento das avaliações psicológicas, usuários de substâncias psicoativas, como a maconha, precisam de um planejamento rigoroso de abstinência para evitar o bloqueio do processo no DETRAN.

A barreira dos 90 dias

Para a maioria dos candidatos, o número mágico é 3 meses (90 dias). Este é o período mínimo de "janela de detecção" exigido pelo exame toxicológico de larga janela, que agora é obrigatório para a primeira habilitação em todas as categorias (A, B, C, D e E).

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Diferente dos testes de urina ou sangue, o exame de queratina utiliza amostras de cabelo para identificar o consumo residual. Como o THC (princípio ativo da maconha) é depositado na estrutura interna do fio conforme ele cresce, o laboratório consegue mapear o histórico de uso dos últimos 90 dias através de uma amostra de apenas 3 centímetros.

Quando o tempo sobe para 6 meses

A situação se complica para quem não possui cabelo com comprimento suficiente (pelo menos 3cm) ou opta por raspar a cabeça antes do exame. Nesses casos, os laboratórios realizam a coleta de pelos corporais (braços, pernas, peito ou axilas).

Como os pelos do corpo têm um ciclo de crescimento muito mais lento que os fios do couro cabeludo, a janela de detecção sobe para 180 dias (6 meses). Especialistas alertam: candidatos que tentam "burlar" o sistema raspando o cabelo acabam enfrentando um período de abstinência necessário ainda maior.

Além do toxicológico: o novo "psicotécnico"

O novo rigor nas Avaliações Psicológicas foca em

Tempo de reação: essencial para frenagens de emergência.

Atenção sustentada: capacidade de manter o foco em trajetos longos.

Estabilidade emocional: controle de impulsividade no trânsito.

Estudos de medicina de tráfego indicam que o uso crônico de maconha pode causar "lentificação cognitiva" residual, que persiste por semanas após o último uso. Para passar nos testes de lógica e coordenação do psicotécnico, médicos recomendam que o sistema nervoso central esteja livre de substâncias por pelo menos 30 dias para garantir o desempenho máximo.

Consequências do "positivo"

Caso o exame detecte a presença de THC acima do limite de corte, o candidato é considerado Inapto Temporário.

Bloqueio do RENACH: o processo de tirar a CNH é travado imediatamente.

Quarentena: o candidato deve aguardar um novo ciclo de 90 dias para realizar uma nova coleta.

Prejuízo Financeiro: com taxas de exames variando entre R$ 110 e R$ 250, além das taxas do DETRAN, a reprovação pode custar caro ao bolso do motorista.

Dica de segurança

Para quem busca a CNH em 2026, a recomendação oficial é a transparência. Tentar esconder o uso com shampoos "detox" ou loções é ineficaz, pois a análise é feita na parte interna da fibra capilar. O único método 100% garantido é respeitar o tempo de limpeza biológica do organismo.