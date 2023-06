Cobra é encontrada dentro de berço de bebê em Santa Catarina

Uma cobra caninana apareceu dentro de um berço de bebê em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. O animal foi resgatado por um biólogo na noite desta quarta-feira, 7, enquanto a família não acreditava na cena que estava observando.

O profissional que fez o resgate foi identificado como Gilberto Ademar Duwe, da Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente (Fujama). Ele fez um registro em vídeo do momento em que retira o animal do quarto da casa. O biólogo disse que a cobra não é peçonhenta, apesar do susto que causa pelo seu tamanho.

"Acabou entrando aqui, provavelmente atrás de algum rastro de animal, e acabou se perdendo pela casa. Essa caninana é jovenzinha, mas pelo tamanho acaba assustando. Mas é uma servente praticamente inofensiva, não é peçonhenta. Digo praticamente inofensiva, porque se estressar ela, ela vai querer morder. Mas, como vocês podem ver, está bem tranquila essa aqui", disse no vídeo.

