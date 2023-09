Com aumento na energia, inflação acelera em agosto no Brasil

A inflação no Brasil subiu 0,23% no mês de agosto, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O número é calculado através do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador considerado a inflação oficial do país. O percentual voltou a acelerar em relação ao mês anterior, puxado desta vez por um aumento da energia elétrica residencial (4,59% no mês).

Em junho, IPCA fechou com alta de 0,12%. Já no mesmo período do ano passado (agosto de 2022), o país havia registrado deflação de 0,36%, na esteira da desoneração de combustíveis.

De acordo com o IBGE, houve alta em seis dos nove grupos que compõem o IPCA. O maior ganho vem do grupo Habitação (1,11%), que abriga o subitem de energia elétrica residencial.



Por outro lado, o grupo de Alimentação e bebidas continua em queda, e registra deflação de 0,85% em agosto. É o terceiro mês consecutivo de quedas no grupo, puxados sempre pelos preços da alimentação no domicílio (-1,26% no mês).

Com isso, o país passa a ter uma inflação acumulada de 4,61% na janela de 12 meses. No ano, acumula alta de 3,23%.

Veja o resultado dos grupos do IPCA:

- Alimentação e bebidas: -0,85%;

- Habitação: 1,11%;

- Artigos de residência: -0,04%;

- Vestuário: 0,54%;

- Transportes: 0,34%;

- Saúde e cuidados pessoais: 0,58%;

- Despesas pessoais: 0,38%;

- Educação: 0,69%;

- Comunicação: -0,09%.