Concurso Nacional Unificado já tem mais de 500 mil inscritos | A TARDE

O número de inscritos para o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) chegou a 500 mil, segundo divulgou nesta segunda-feira, 22, o governo federal. As inscrições estão abertas desde sexta-feira, 19, e seguem até o dia 9 de fevereiro.

Interessados em solicitar isenção da taxa de inscrição, têm até o dia 26 de janeiro. Os valores são de R$ 90 para os cargos de nível superior e de R$ 60 para os de nível médio. A prova será realizada simultaneamente em 220 cidades do Brasil no dia 5 de maio.

Em 24 horas, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, pasta que criou o certame, registrou 217 mil pessoas inscritas para o concurso. O maior número de inscrições havia sido para vagas de nível médio, com mais de 93 mil candidatos.

O Concurso Público Nacional Unificado é o certame do governo federal para a seleção de servidores públicos. Conhecido como ‘Enem dos Concursos’, o novo modelo concentra os concursos públicos para cargos públicos efetivos no âmbito dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante a aplicação simultânea de provas em todos os Estados e no Distrito Federal.

Para se inscrever, o candidato deve acessar a página do GOV.BR. Em seguida, é necessário fazer o login e seguir as orientações indicadas. No momento da inscrição, o candidato faz a escolha pelas carreiras, que estarão divididas em oito blocos temáticos. Cada bloco reúne as carreiras que possuem semelhanças entre si.

O CPNU permitirá a inscrição para a disputa por vagas para mais de um cargo, desde que dentro do mesmo bloco temático. Uma das vantagens é que o candidato pagará uma taxa de inscrição única. Ao concorrer a mais de um cargo, o candidato deverá classificar as vagas de interesse por ordem de preferência para definir a prioridade em uma possível chamada, baseada na nota alcançada.