Confira a programação do XIX Confup

Com o desafio de avançar nas lutas pela reconstrução da Petrobras e pelo resgate dos direitos da categoria petroleira, o XIX Congresso Nacional da FUP reunirá entre os dias 03 e 06 de agosto cerca de 300 trabalhadores, entre delegados eleitos, observadores, assessorias e convidados. O evento, que tem como tema “Energia para renovar o Brasil”, será realizado em formato híbrido (presencial e por videoconferências), no Instituto Cajamar, na região metropolitana de São Paulo.

O congresso ocorre em um momento significativo para a categoria petroleira e a classe trabalhadora de forma geral, com o restabelecimento de um governo democrático e o início da retomada de direitos e conquistas sociais que foram violentamente atacados e desmontados pela ultra direita.

Este será também o primeiro Confup que terá atividades presenciais, após uma lacuna de três anos imposta pela pandemia da Covid-19. Mas, como o evento será realizado de forma híbrida, 60% do público acompanhará os debates por videoconferências.

Os sindicatos filiados à FUP inscreveram um total de 259 delegados e delegadas, que irão participar do congresso. Destes, 104 estarão presencialmente no evento e o restante participará virtualmente, com os mesmos direitos garantidos.

O Congresso Nacional da FUP é a instância máxima da organização dos petroleiros das bases fupistas, cujo pilar é a democracia sindical. É neste fórum que a categoria delibera sobre as pautas de reivindicações e calendários de luta, a partir dos debates realizados regionalmente.

Para participar do Confup, é preciso se candidatar nos congressos ou assembleias convocadas pelos sindicatos. Os delegados e delegadas eleitos irão representar os trabalhadores de seus estados no Congresso da FUP, onde também irão eleger a diretoria colegiada, que conduzirá as lutas da categoria pelos próximos três anos.

Resgate do Instituto Cajamar

O retorno dos debates presenciais do Confup ocorrerá no icônico Instituto Cajamar, escola de formação sindical criada em 1986 por organizações da classe trabalhadora, que foi palco de importantes lutas pela redemocratização do país. Nos últimos anos, o Instituto vem atravessando uma grave crise e corre o risco de ser desativado.

A categoria petroleira volta a contribuir para o resgate e fortalecimento dessa importante instituição, como fez em outros momentos, com parcerias que viabilizaram reformas e obras em escolas e centros de formação do MST, que sediaram plenárias nacionais da FUP.

Foi o caso da Escola Latino Americana de Agroecologia (ELAA), no Assentamento Contestado, na cidade de Lapa (PR), que sediou a I Plenafup, em 2009. Também houve outras duas importantes parcerias com o MST durante as reformas do Centro de Capacitação Paulo Freire, no Assentamento Normandia, em Caruaru (PE), durante a IV Plenafup, em 2013, e da Escola Florestan Fernandes, que foi palco da V Plenafup, em 2015, em Guararema (SP).

Como funciona o Confup

Os debates do Confup começam após os delegados e delegadas aprovarem a tese guia que norteará os Grupos de Trabalho (GTs) sobre os temas que serão deliberados pelo congresso. Para subsidiar e ampliar a discussão, a programação conta com uma série de mesas temáticas com palestrantes convidados.

De uma forma geral, os GTs discutem as campanhas reivindicatórias do Sistema Petrobrás e das empresas do setor privado, questões relacionadas à organização sindical e temas mais abrangentes relacionados às conjunturas política e econômica, à geopolítica do petróleo e à transição energética.

Os participantes do Confup definem junto com suas delegações os GTs que acompanharão, pois é nesses grupos que são travadas as principais discussões do congresso. As propostas, planos de luta e monções encaminhadas pelos GTs são deliberadas na plenária final que encerra o Confup.

Confira a programação do XIX Confup: 03/08 – Quinta-Feira

10h às 13h – Credenciamento das Delegações

11h30 às 13h30 – Almoço

13h – Eleição da Mesa Diretora e do Regimento Interno do XIX Confup. Apresentação das Teses Políticas das correntes da FUP

14h – Eleição da Diretoria Colegiada da FUP e Conselho Fiscal para o período 2023-2026

15h – Posse da diretoria eleita

15h30 – Solenidade de abertura do XIX Confup, com participação de lideranças de organizações sindicais, dos movimentos sociais e dos partidos políticos do campo da esquerda

16h – Mesa 1: “Desafios da reconstrução”. Convidadas: Gleise Hoffmann, Deputada Federal e presidenta nacional do PT; Nivaldo Santana, Secretário Sindical Nacional do PCdoB

19h – Jantar

04/08 – Sexta-Feira

08h às 09h – Café da Manhã

09h às 11h30 – Mesa 2: “Os 70 anos da Petrobrás: passado, presente e futuro que queremos”. Convidados: João Antônio de Moraes, ex-coordenador da FUP; Mahatma Ramos dos Santos, diretor técnico do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep); Paulo Galo, líder do Movimento dos Entregadores Antifascistas

11h30 às 13h – Almoço

13h às 15h30 – Mesa 3: “Novas fronteiras e transição energética: desafios para os trabalhadores”. Convidados: Amanda Ohara, da Coordenação do Instituto Clima e Sociedade (ICS); Renata Belzunces, economista do Dieese; Juliane Furno, professora da Faculdade de Economia da UERJ e assessora da Presidência do BNDES

15h30 às 16h – Intervalo

16h às 18h30 – Mesa 4: “Sindicato na luta contra assédios e opressões no Chão de Fábrica”. Convidadas: Maria Luiza da Costa, presidenta da Sempreviva Organização Feminista (SOF) e integrante da Marcha Mundial das Mulheres; Bárbara Geraldo de Castro, professora de Sociologia da Unicamp

19h – Jantar

05/08 – Sábado

08h às 09h – Café da Manhã

09h às 10h – Mesa 5: “Lawfare como ferramenta política”, com participação dos ex-dirigentes do PT, Delúbio Soares e João Vaccari Neto

10h às 12h – Mesa 6: “Propostas da FUP para os entraves do ACT”, com participação do coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar, e de assessorias (Dieese e Jurídico)

12h às 13h – Almoço

13h às 18h30 – Grupos de Trabalho

GT 1 – AMS e Petros

GT 2 – Regimes; Planos de Cargo e Remuneração

GT 3 – Petrobrás para o Brasil; política de preços e conteúdo local e transição energética;

GT 4 – Saúde, Meio Ambiente e Segurança; Anistia; Efetivo e Relações sindicais

GT 5 – Setor Privado e Terceirizados

19h – Jantar Cultural

06/08 – Domingo

08h às 09h – Café da Manhã

09h às 11h30 – Plenária de Encerramento

11h30 às 13h – Almoço