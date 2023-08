Coordenador da FUP destaca papel da Petrobas no novo PAC

O coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, afirmou que a Petrobras vai ter papel preponderante no Novo Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) já em 2023, quando a empresa vai lançar seu novo plano de negócios e gestão para o quinquênio 2024/2028.

“A Petrobras estará presente no PAC participando de grandes obras de infraestrutura, sejam dela mesma ou do setor de petróleo e gás e toda a cadeia produtiva, ajudando na geração de emprego e renda no Brasil”, pontuou ele, celebrando o lançamento do Novo PAC, nesta sexta-feira, 11, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

De acordo com Bacelar, os investimentos serão feitos na ampliação de refinarias e na conclusão de obras que foram paralisadas pela operação Lava Jato desde 2016. “São obras que podem ser feitas no Brasil, como plataformas de petróleo, navios, sondas de perfuração, trazendo de volta a geração de renda dos estaleiros brasileiros, e também investimentos em transição energética e energias renováveis, tendo a Petrobrás criado uma nova diretoria nessa área”, salientou.