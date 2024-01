Corpos de passageiros do helicóptero chegam ao IML | A TARDE

Os corpos dos quatro passageiros mortos em um acidente de helicóptero, encontrados nesta sexta-feira, 12, chegaram neste sábado, 13, no Instituto Médico Legal (IML) de São José dos Campos, no interior de São Paulo.

O helicóptero havia desaparecido na tarde do dia 31 de dezembro e teve seus destroços encontrados em uma região de mata fechada em Paraibuna, também em São Paulo, ao lado dos corpos das quatro vítimas.

Faleceram no acidente Luciana Rodzewics, de 45 anos; Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, de 20 anos (filha de Luciana); Raphael Torres, 41 anos (amigo de Luciana e Letícia) e Cassiano Tete Teodoro, de 44 anos (o piloto).

De acordo com o portal Metrópoles, a família de Luciana e Letícia já se encontra no IML de São José dos Campos, aguardando a liberação dos corpos para encaminhar os trâmites do sepultamento, que deve ocorrer na capital São Paulo.