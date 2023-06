Corpus Christi: quem pode emendar o feriado?

O feriado do Corpus Christi, que este ano acontece nesta quinta-feira, 8, traz dúvidas para os trabalhadores sobre a possibilidade de emendar dias e como fica a questão no cálculo do banco de horas da empresa. A data é um feriado oficial em todo o país.

Apesar de ser oficial, isso não significa que seja um feriado obrigatório. A decisão pela folga aos funcionários ou emendar o feriado fica a critério das empresas e dos órgãos públicos.

A possibilidade de emendar o feriado ainda depende da legislação de cada estado e munícipio, de um modo em geral. No Brasil, por ser um feriado chamado de facultativo, fica a critério das empresas e dos órgãos públicos emendar ou não a data.

No entanto, muitas empresas optam por emendar e oferecer mais dias de descanso aos seus funcionários. Já para os servidores públicos, os mesmos ficam dentro das terminações da legislação e as autoridades para as quais respondem, podendo até ter uma ampliação do período de descanso, em alguns casos.

No caso da empresa que decide emendar um feriado, de um modo geral, é concedida uma folga adicional aos funcionários, sem a necessidade de compensação ou desconto das horas não trabalhadas.