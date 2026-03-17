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CAPACITAÇÃO

CVV abre novas turmas de capacitação para voluntários no Nordeste

Cursos de formação terão modalidade virtual em 11 cidades da região

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

17/03/2026 - 8:51 h

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Cursos de formação terão modalidade virtual em 11 cidades da região
Cursos de formação terão modalidade virtual em 11 cidades da região -

A partir de abril, o Centro de Valorização da Vida (CVV) abrirá novas turmas do Programa de Seleção de Voluntários (PSV) na região Nordeste. A iniciativa busca preparar pessoas interessadas em atuar como voluntárias no atendimento de apoio emocional e prevenção do suicídio, realizado gratuitamente pela instituição em todo o país.

Na Regional Nordeste, todos os 11 postos da região terão turmas com formação na modalidade virtual, com início previsto para 7 de abril. O curso prepara os participantes para realizar atendimentos baseados na escuta acolhedora, sigilosa e sem julgamentos, princípio central do trabalho desenvolvido pelo CVV.

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Online e presencial

Além das turmas online, duas cidades também contarão com formação presencial:

  • Fortaleza (CE), com início em 11 de abril
  • Natal (RN), cuja turma começa em 9 de maio

A Regional Nordeste do CVV é composta pelos postos localizados em:

  • Aracaju (SE)
  • Caicó (RN)
  • Caruaru (PE)
  • Fortaleza (CE)
  • João Pessoa (PB)
  • Maceió (AL)
  • Natal (RN)
  • Petrolina (PE)
  • Recife (PE)
  • Salvador (BA)
  • Teresina (PI)

Durante o processo de formação, os participantes passam por um curso que aborda temas como escuta ativa, empatia, acolhimento e prevenção do suicídio. Após a capacitação, os voluntários integram a rede de apoio do CVV, que realiza atendimentos gratuitos por telefone, chat e e-mail.

O trabalho voluntário é a base da atuação do CVV, que há mais de seis décadas oferece apoio emocional para pessoas que precisam conversar. Atualmente, milhares de voluntários atuam em todo o país, garantindo que o serviço esteja disponível 24 horas por dia.

Interessados em participar do processo de formação podem obter mais informações e realizar a inscrição no site do CVV.

Dados e conscientização

O suicídio é um problema de saúde pública e pode ser prevenido. Em 2021, segundo o Ministério da Saude, foram 15.507 mortes. 42 vítimas por dia, a maioria delas do sexo masculino.

O movimento Setembro Amarelo, iniciativa brasileira para ampliar o impacto do dia 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, foi iniciado em 2015 para sensibilizar e conscientizar a população sobre a questão.

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