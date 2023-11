Daniela Mercury volta à Apoteose para reedição de show de 1992 | A TARDE

Uma das rainhas do axé, Daniela Mercury volta à Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro, neste domingo, 22, após 31 anos de um show histórico, que reuniu centenas de pessoas. A cantora vai celebrar os 40 anos de carreira e 30 do álbum “O Canto da Cidade”.

A apresentação terá participações de Ivete Sangalo, dos grupos afros Olodum, Ilê Aiyê e Didá, além de Luísa Sonza. Daniela Mercury comemora um marco em sua carreira, que foi o show de 1992, considerado pela cantora um ato de nascimento do Axé Music para o Brasil.

O show do vão do MASP, em São Paulo, e na Apoteose, no Rio, foram um sucesso. O do Rio ganha reedição neste domingo. Seu primeiro CD solo foi 'Swing da Cor'. 'O Canto da Cidade' vendeu mais de um milhão de cópias vendidas.

Daniela apresentará um repertório especial com referências ao show de 1992. A cantora começou a cantar em bares quando tinha 19 anos e morava em Brotas. Passou pelas bandas Cheiro de Amor e Companhia Clic e fez backing vocal de Gilberto Gil.

A cantora dividia a rotina de trabalho com a rotina doméstica de cuidado com os dois filhos. Além de dar aulas de dança e fazer licenciatura em dança na UFBA. Ao longo da carreira, a cantora esteve ao lado do ex-Beatle, Paul McCartney, em 2001, durante o Prêmio Nobel da Paz, e com o norte-americano Ray Charles.